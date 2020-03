Due suore e un sacerdote in ospedale: Vescovo in quarantena Il coronavirus sta creando preoccupazione e timori anche nella comunità ecclesiale arianese

E' in quarantena nell'episcopio anche il Vescovo Sergio Melillo. Il coronavirus sta arrecando preoccupazione e timori anche nella comunità ecclesiale arianese.

Nelle ultime ore il ricovero in ospedale ad Avellino di due suore appartenenti alla congregazione di San Francesco Saverio. Sono stati gli operatori del 118 di Ariano e Montecalvo ad intervenire in via Conservatorio. Una delle due religiose versa in condizioni piuttosto serie, mentre restano stazionarie le condizioni dell'ex parroco della Basilica Cattedrale Don Antonio Di Stasio. In quarantena da alcuni giorni anche il parroco delle due chiese Madonna del Carmine e San Giovanni, Don Raffaele Iorizzo.

Così il Vescovo Melillo a Vaticano News, intervistato da Elvira Ragosta: "I miei confratelli vescovi hanno fatto sentire tutti il loro affetto. E poi, essendo anch’io in quarantena, non posso uscire ma sento telefonicamente le persone, ci sono tanti volontari che stanno dando una mano, accompagnando chi deve andare in ospedale, se ha necessità di fare una visita, andando a fare la spesa a chi ne ha bisogno, dando una parola di confronto, quindi ci sono mille storie, tutte piccole, forse non particolarmente eclatanti, ma importanti, che ci fanno sentire l’amore della gente."