Nell'Italia sui balconi a cantare c'è anche il cuore di Ariano Un flash mob per rendere omaggio alle tante vittime di questa emergenza e a chi sta lottando

Nell'Italia sui balconi a cantare c'è anche il cuore di Ariano. Sì, in un Italia ferita, da nord a sud, e mai come in questo momento unita.

Dai palazzi 68 e 70 di Piano di Zona, meglio noti come i grattacieli, sotto un cielo limpidissimo e un sole accecante le famiglie si sono riversate sui balconi addobbati come negli anni dei mondiali di calcio con la bandiera del tricolore, per cantare l'inno di Mameli. Ed è stato un momento davvero commovente e partecipativo.

Un flash mob per rendere omaggio alle tante vittime di questa emergenza, due delle quali di Ariano, alle persone che stanno combattendo in un letto d'ospedale - l'Irpinia ne conta 76 - a chi è in isolamento nella propria abitazione, a tutti gli eroi che stanno affrontando queste giornate difficili: medici, infermieri, volontari, forze dell'ordine.Tutti accomunati dalla stessa voglia di combattere e non mollare.

La musica come terapia contro la paura e la disperazione. Ci sono bambini con i loro genitori, adulti ed anziani. Pochi giorni fa era stata la volta di un altro condominio nel Piano di Zona attraverso una diretta facebook. E c'è chi sui balconi non ha trattenuto le lacrime e urlato a gran voce: "Forza Ariano."