Ariano, questa sera tanti piccoli falò contro il coronavirus "Spegniamo le luci e accendiamo una candela"

Da località Tesoro alle varie contrade e rioni della città. "Spegniamo le luci ogni famiglia, alle ore 20.00, accendiamo un piccolo falò e in città una candela. San Giuseppe, Covid-19: T'appicciamo". E' lo slogan di questa iniziativa, che arriva in un momento triste e particolarmente convulso."Da un lato, le nostre tradizioni che non devono mai morire - afferma Michele Caso - dall'altro, un momento di distensione per cercare in qualche modo di sentirsi ancora più uniti, seppur con un gesto simbolico. E stando alle previsioni sono in tanti nelle zone di campagna che hanno aderito all'iniziativa.