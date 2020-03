"No grazie, l’esercito può aspettare. Ariano no" L'ex sindaco Franza scrive al presidente De Luca

"Caro Presidente De Luca, condivisibile la scelta della chiusura della città, ma no, grazie, qualora l'esercito fosse destinato anche ai nostri territori, lo impieghi altrove, Ariano può farne a meno.

In cambio, però, abbiamo bisogno di risposte esaustive da parte dell'Asl: risollevare le sorti del nostro ospedale e rispondere tempestivamente alle richieste del personale medico, paramedico e ausiliario.

Ariano e gli arianesi non possono più aspettare. Venga a trovarci e parli direttamente con coloro che lavorano in trincea da giorni e osservi con i suoi occhi quanto gli arianesi sono un popolo responsabile." Sono le parole dell'ex sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza rivolte al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.