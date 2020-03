Frangipane, Grasso: "E' folle quello che è accaduto finora" Nuovo intervento duro da parte dell'ex segretario del Pd Raffaele Grasso

"Dai medici agli infermieri, dai sanitari dell'emergenza ai volontari, dagli esperti alla società civile, da destra a sinistra, tutti stanno chiedendo il commissariamento straordinario dell'Asl di Avellino.

È folle quello che è accaduto finora. È inaccettabile che l'ospedale di una zona rossa Ariano Irpino abbia zero pazienti ricoverati e sia ancora completamente incapace di trattare e ricoverare i pazienti affetti da coronavirus, oltre a non essere in grado di svolgere l'attività emergenziale e ordinaria." Nuovo intervento dell'ex segretario del Pd Raffaele Grasso.

"A cosa servono i posti in più in terapia intensiva se poi non ci sono ricoveri? A cosa serve costruire ospedali prefabbricati se hai il Frangipane vuoto? Quello di Ariano rischia di passare alla storia come l'ospedale della zona rossa più inutile dell'emergenza Covid19. Trasferiti tutti al Moscati di Avellino.

Vivere ad Ariano in queste condizioni oggi è pericoloso, non si può, in questo stato di cose, costringere la gente con le forze dell'ordine e l'esercito a restare in una città dove non si riesce a ricevere un'adeguata e basilare assistenza sanitaria."

Vincenzo De Luca ormai sono rimasti in 4 stronzi che di medicina non hanno alba a preoccuparsi delle sorti della direzione Generale. Tutti gli altri sono e siamo preoccupati per parenti, amici, colleghi, arianesi e abitanti viciniori. Nessuno merita di ammalarsi e/o morire senza assistenza."