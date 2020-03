"Con voi ci sentiamo più protetti"/VIDEO Plauso alle forze dell'ordine scese in campo da parte della popolazione

"Grazie per questi controlli, con voi ci sentiamo più protetti". Lo ha detto una donna di Rione San Rocco, Antonietta Scrima, intenta a stendere i panni sul balcone della sua abitazione nel Rione San Rocco ad alcuni militari dislocati lungo la strada da stamane al bivio che porta alla località San Liberatore. E' questo uno dei nuovi blocchi delle forze dell'ordine, che da oggi salgono a otto, messo in atto alla luce del numero purtroppo sempre più elevato di contagi in città e dei morti da coronavirus saliti tristemente a tre. In campo è sceso il decimo reggimento carabinieri Campania. Lo Strato è presente in Irpinia a partire dalle aree interne. Ad Ariano è giunto stamane da Avellino anche il colonnello Massimo Cagnazzo, accomoagnato sui vari presidi dal capitano dei carabinieri Annalisa Pomidoro. A coordinare il servizio d'ordine il vice questore Maria Felicia Salerno.

Controllate le varie autocertificazioni e in qualche caso fornite dagli stessi militari, con grande cordialità agli automobilisti.

Ai posti si controllo di controllo di ieri si sono aggiunte oggi le zone di Orneta, statale 91 bis e Corso Vittorio Emanuele. E' un'attività che verrà man mano rafforzata sul territorio, senza escludere la presenza dell'esercito.