Mattinata in affanno a nord di Ariano: manca l'acqua Dramma nel dramma nelle case

Manca l'acqua da stamane nelle campagne a nord di Ariano Irpino. Disagi e comprensibili proteste a partire da località Sterda, una delle zone più colpite al momento. Forse un guasto. Non è stato possibile finora avere alcuna notizia dall'Alto Calore che si spera possa informare chi di competenza al più presto di questo improvviso stop. Il Comune è all'oscuro di tutto. Si spera che possa essere una interruzione momentanea come accaduto nei giorni scorsi a Cardito, nel Piano di Zona, a causa della rottura di una condotta. Con l'emergenza coronavirus in atto la mancanza di acqua è un vero e proprio dramma nelle case, soprattutto dove risiedono anziani ed ammalati. Si spera che la situazione possa ritornare al più presto alla normalità.