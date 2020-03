Anziano di Bonito muore di Covid-19 al Frangipane Non ce l'ha fatta uno dei pazienti positivi ricoverati nel reparto di medicina

Era ricoverato insieme ad altri pazienti, tutti risultati positivi al tampone per il Covid-19 nel reparto di medicina dell'ospedale Frangipane. Ma lui, 84 anni di Bonito non ce l'ha fatta ed è morto stamane. Già affetto da serie patologie versava in gravi condizioni.

In totale in questo reparto, sono cinque compreso l'anziano deceduto oggi i pazienti affetto da coronavirus. Personale decimato, un'infermiera si è ammalata, un'altra fortunatamente è risultata negativa al test. Da qui la necessita, una volta trasferiti i pochi degenti nel percorso Covid, di bonificare la struttura ed eseguire ulteriori tamponi.

La salma dell'84enne è stata portata in obitorio, dove giace attualmente in attesa di essere trasferita a Bonito per la benedizione in forma strettamente privata fissata nella giornata di domani.