Messa del Vescovo in diretta dalla Cattedrale per Don Antonio Alle 19.00 via streaming Sergio Melillo ricorderà l'amato sacerdote devoto della Madonna di Fatima

"Ora state bene carissimo don Antonio. Voglio ricordarvi con queste parole che molti anni fa mi avete detto, qualche giorno dopo la morte della Mamma, appena feci ritorno nella segreteria del Vescovo. Mi fermaste e mi diceste più o meno queste parole: "A me ha aiutato, quando ho vissuto la perdita della mia mamma, ripetere questa frase: ora sta bene ! Ora non soffre più, è davanti al Signore. Ripetila spesso ti aiuterà." A parlare è il parroco del Santuario San Liberatore don Antonio Surdi.

"Feci come mi avevate consigliato e fui risollevato . Da allora quando mi trovo a consolare qualcuno ,per un lutto, ho imparato a dire le stesse cose che voi, nella semplicità, mi avete insegnato. Grazie di tutto. Ho avuto l'onore di servire la comunità di San liberatore dove avete speso 29 anni del vostro ministero.

Vi chiamavo, affettuosamente, quando venivate in parrocchia il "nonno"della nostra comunità colui che l'aveva tirata su. Eravate di casa. Ogni anno, da quando avevate lasciato la Cattedrale, vi chiedevo di venire a celebrare la novena dell’immacolata perché sapevo quanto amavate la Madonna e vi faceva piacere stare con noi.

In parrocchia vi facevo trovare il vostro vecchio camice e appena arrivavate sorridendo dicevate: "dove è il mio camice? Questo me lo hanno fatto le suore quando ero parroco qui”! L'ultimo ricordo è di qualche settimana fa. Siamo andati insieme ad aiutare un nostro confratello nelle confessioni. Sono venuto a prendervi e a riaccompagnarvi, scambiando un po’ di parole nella semplicità e affabilità. Avete lasciato un segno indelebile in me e in quelli che vi hanno incontrato. Un esempio. Le lacrime si accompagnano ad una certezza: ora state bene nel cuore di Dio, coccolato da Maria, la madre che avete amato e fatto amare e accolto da San Liberatore nostro amato patrono. Pregate per tutti quanti noi. Ora state bene don Antonio!" Fin qui le parole toccanti di don Antonio Surdi.

Il Vescovo Sergio Melillo celebrerà una santa messa in suffragio di Monsignor Antonio di Stasio questa sera alle ore 19.00 dalla Cattedrale. La messa sarà in diretta streaming su questa pagina. Il feretro sarà tumulato nel Cimitero di Montefalcone in forma privata per disposizione delle autorità competenti.