Attivato ad Ariano al Frangipane il reparto Covid L'annuncio da parte del direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante

L'Asl di Avellino comunica che, dopo aver attivato 7 posti letto di terapia Intensiva Covis 19 presso il polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino con il ricovero di un primo ammalato nella giornata di ieri, è stata istituita presso un’Area Covid medica non intensiva, dotata di 32 posti letto già attivi dalla data odierna.

Per fra fronte all’Emergenza, inoltre, verrà utilizzato il personale medico e sanitario impiegato nei reparti di lungodegenza, medicina generale e neurologia, nei quali i ricoveri sono sospesi. Ai pazienti Covid verrà garantito un percorso riservato di accesso e un’area dedicata per fra fronte al mutato contesto epidemiologico e sanitario, legato all’emergenza in atto che vede nella struttura arianese un punto nevralgico di diagnosi e cura in Irpinia.

L’azienda sanitaria Locale rivolge un particolare plauso e ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo che in queste ore sta lavorando affinché il polo ospedaliero venga attrezzato al meglio per far fronte alla grave emergenza.