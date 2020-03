Volontariato decimato dal Covid-19: servono rinforzi subito Da Montecalvo Irpino, l'appelo di Tarquinio Lo Casale.

"Abbiamo difficoltà e crediamo che chiedere una mano non sia né sbagliato né umiliante. La situazione richiede impegno che va ben oltre le nostre attuali forze, l'impegno e la fatica non solo fisica sta decimando le squadre operative."

E' l'allarme lanciato dalla Pubblica Assistenza Vita di Montecalvo e Savignano Irpino. A parlare è il presidente Tarquinio Lo Casale.

"Chiunque può dare una mano lo faccia. E' un accorato appello rivolto a tutte le Pubbliche Assistenze, a tutti i volontari di ieri e di oggi, servono autisti e soccorritori certificati Blsd/Ptc urgentemente. Servono presidi, tute protettive idonee e maschere Ffp2 e Ffp3 in quanto i normali canali di rifornimento sono intasati o sprovvisti.

Confidiamo e speriamo di riuscire insieme a superare questi giorni difficili. Da soli non riusciamo più. Possiamo offrire vitto, alloggio e rimborso delle spese. Per adesso grazie al comune di Montecalvo Irpino, Savignano Irpino e alla Pubblica Assistenza di Frigento per il sostegno prestato. Vi aspettiamo."