Ariano: manca l'acqua nelle case, popolazione in ansia Ennesimo guasto in città, operai all'opera

Un nuovo guasto alla rete idrica in città. Questa volta riguarda via Vitale, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza a pochi passi da Piazza Mazzini, in pieno centro. E' qui che gli operai sono già al lavoro per riparare una condotta. Attualmente l'acqua manca in molte zone del centro e periferiche da Corso Vittorio Emanuele, Cesine fino a Rione San Pietro. E' stata prontamente informata la Polizia Municipale. Considerato il momento estremanente delicato, legato al coronavirus, si sta facendo di tutto per riparare al più presto il guasto e far si che la situazione possa ritornare alla normalità. Popolazione in ansia e disagi comprensibilissimi nelle case. Ci mancava solo questo.