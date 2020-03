Ariano, reparto Covid esaurito, non ci sono più posti letto Tour de force da parte del personale sanitario del Frangipane e 118

Reparto Covid esaurito, non ci sono più posti, nelle ultime ore si è intensificato il numero dei pazienti. Stesso discorso anche per la rianimazione. Alcuni dovranno essere trasferiti altrove.

Personale sanitario pienamente operativo al Frangipane. E' un vero e proprio tour de force. In mattinata tra i pazienti ricoverati si sono aggiunti altri due giovani del luogo. Lavorano senza sosta gli operatori del 118. Il personale è allo stremo delle forze.

Non si è fermato un solo istante sin dall'inizio dell'emergenza il rappresentante delle associazioni di volontariato, componente del direttivo, Anpas regionale Giuseppe Vitullo. C'è lui a lavorare in silenzio dietro la macchina del volontariato che sta dimostrando grande efficienza ovunque.

Si lavora h24 mettendo da parte gli affetti familiari. Sul campo ci sono loro, con quelle tute gialle o bianche ormai note a tutti, esposti ad ogni rischio pur di salvare vite umane. Restano stazionarie le condizioni dell'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte, ricoverato in rianimazione. Personaggio di spicco, padre di tutte le fiere in Irpinia, molto conosciuto e stimato non solo ad Ariano per il suo dinamismo e grande esperienza politica maturata dul campo.