Zecchino chiama Morgante, da Biogem un aiuto al Frangipane Donate 140 tute a protezione chimica

Come piccolo contributo della comunità di Biogem, il presidente Ortensio Zecchino ha comunicato alla direttrice dell’Asl di Avellino Maria Morgante, la donazione all’ospedale Frangipane di 140 tute a protezione chimica. Un gesto di vicinanza, che va ad aggiungersi alle tantissime iniziative di solidarietà messe in atto da associazioni e imprenditori a sostegno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Spicca fra tutte la raccolta fondi a sostegno dell'ospedale Frangipane che ha già superato i 26.000 euro, a questa si aggiungono varie iniziative spontanee, tutte orientate verso un unico scopo, salvaguardare il presidio ospedaliero arianese. Il direttore generale Maria Morgante si è già complimentata con quanti stanno dimostrando in un momento così difficile, dove è indispensabile la collaborazione di tutti, grande solidarietà e sostegno.