Ariano, new jersey danneggiati: ora c'è la Protezione Civile Viene rivolto un appello a tutti a non rimuovere le protezioni e a rispettare le disposizioni

In un territorio tra i più estesi d'Italia, come quello di Ariano Irpino, risulterebbe davvero difficile se non impossibile per le forze dell'ordine, già attivamente impegnate nei vari varchi, sorvegliare h24 le barriere mediante new jersey negli incroci secondari, posizionate da domenica scorsa. Blocchi che a qualcuno evidentemente danno fastidio, a tal punto da spostarle o danneggiarle, probabilmente con mezzi agricoli o pesanti. Un gesto grave in un momento in cui serve la collaborazione e il sacrificio da parte di tutti. In supporto alle forze di polizia ora ci sono anche i volontari Aios della protezione civile, guidati da Amedeo Iacobacci. Viene rivolto un forte appello a tutti a non rimuovere le protezioni e a rispettare le disposizioni. Previste misure dure per chi commette tali gesti. E' in gioco la vita di tutti.