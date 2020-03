Al fianco delle persone più vulnerabili, sole e bisognose La grande solidarietà della Pubblica Assistenza Vita

Al fianco delle persone più vulnerabili e bisognose ci sono loro: i volontari. Perchè nessuno resti solo in un momento così delicato. Un'onda di solidarietà vera e costante, giorno dopo giorno. Sono gli angeli del soccorso della Pubblica Assistenza Vita di Ariano Irpino.

La loro opera in questi giorni di grande emergenza è instancabile. Presenti dal centro alle periferie, nei rioni e zone rurali. Dove c'è bisogno di aiuto, beni di prima necessità, medicinali, loro ci sono.

Dal quartier generale di Rione Martiri i volontari sono all'opera per allestire pacchi e ordinare il materiale donato dai commercianti, prima di distribuirlo poi nelle case. Alimenti, frutta, verdura. Dall'aiuto alle persone già censite con i pacchi alimentari, a coloro che a volte per vergogna, non chiedono nulla pur restando soli e senza viveri in casa.

Oggi verranno distribuite basi pizza. Attenzione rivolta anche ai celiaci. Niente e nessono viene trascurato. Una solidarietà vera, a 360 gradi sotto la grande supervisone di Guglielmo Ventre, pioniere del volontariato ad Ariano Irpino. Una grande squadra, una famiglia. Una grande forza, di nome Vita.