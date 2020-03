Suor Emilia è in coma: Ariano prega Oggi alle 11.00 la messa in diretta del Vescovo nel giorno dell'Annunciazione del Signore

"Bisogna trovare la via che faccia scorrere nuovamente la vita dalla sua sorgente. E' la sorgente della vita e il sacramento la presenza di Dio tra noi."

Sono le parole del Vescovo Sergio Melillo nel giorno della festa dell'Annunciazione del Signore. Il pastore della diocesi di Ariano-Lacedonia alle 11.00 celebrerà in diretta streaming la santa messa e al termine reciterà l'Angelus e il padre nostro in sintonia con il Santo Padre. Ieri mattina si è pregato sempre insieme al Papa per affidare alla Virgo Fidelis l'arma dei carabinieri, tutte le forze dell'ordine e coloro che nel campo sanitario e associativo, combattono la battaglia del virus.

E intanto si prega per suor Emilia, da ieri in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni purtroppo si sono ulteriormente aggravate. Sono in trepidante attesa le consorelle nell'istituto San Francesco Saverio, raccolte nel silenzio e nella preghiera. E' di ieri il sesto decesso purtroppo. Al Rummo di Benevento è venuto a mancare un 57enne di Rione Martiri, docente in servizio a Foggia. La salma giungerà oggi pomeriggio a Zungoli. Mentre i casi positivi, dopo l'ultimo bollettino sono saliti a quota 73. Si prega per tutti i pazienti che stanno lottando in queste ore nei vari ospedali e per i loro familiari distanti da loro.