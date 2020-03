Documento politico unitario ad Ariano nella lotta al Covid-19 Appello alle istituzioni tutte a svolgere il proprio ruolo fino in fondo

Documento indirizzato al Presidente Della Regione Campania, Alla Protezione Civile, Al Prefetto, Al Commissario Prefettizio, Al Direttore Generale Asl di Avellino

La comunità arianese, attraverso i sottoscritti rappresentanti, intende anzitutto esprimere il cordoglio per le vittime, la solidarietà ai malati ed il ringraziamento a sanitari, volontari e forze dell’ordine che tanto si stanno impegnando in queste ore tristi e convulse. Non abbiamo alcuna volontà polemica, chiediamo soltanto una considerazione adeguata alla peculiare gravità della condizione della Città, sollecitati da appelli drammatici che arrivano da cittadini esposti a rischio che non si sentono abbastanza tutelati.

La situazione di anomala estensione del contagio da Coronavirus [Covid-19] nella nostra città, che ha giustificato l’emissione dell’ordinanza n. 17 in data 15.3.2020 del Presidente della Regione, richiede – a nostro avviso – da parte delle autorità una attenzione particolare che tenda a riportare tale situazione nell’alveo della ordinarietà regionale, laddove invece ad Ariano e nell’arianese continuano a registrarsi percentuali di positivi, in rapporto ai residenti, analoghe soltanto a quelle registrate nelle più martoriate province della Lombardia.

Ad Ariano i positivi rappresentano circa lo 0,3% della popolazione, in provincia di Napoli siamo allo 0,016 %; grosso modo, venti volte in più!

Le ragioni poste a base di quella ordinanza richiedono che all’interno della zona interdetta a qualsiasi spostamento si adottino misure ulteriori, dando priorità – anche rispetto a territori meno colpiti – all’approfondimento delle indagini epidemiologiche, alla piena e pronta funzionalità dei mezzi di soccorso, all’estensione della esecuzione di tamponi a tutti i sanitari ed alle persone venute in contatto con i malati, alla fornitura di adeguati dispositivi di protezione a tutti gli addetti ai servizi di pubblica utilità, a cominciare dall’ospedale. Non è egoismo campanilistico, ma la logica conseguenza di un provvedimento straordinario cui devono conseguire comportamenti non ordinari. In tale ottica, la zona “Covid” allestita nell’ospedale di Ariano Irpino dovrebbe essere almeno in parte riservata ai residenti nel territorio di ordinaria utenza dell’ospedale stesso: i dati statistici fanno presumere una maggiore richiesta proveniente da questo territorio e sarebbe opportuno limitare al massimo la mobilità degli infetti, sia in entrata che in uscita. Inoltre, va garantito un minimo di funzionalità dell’ospedale per gli utenti che hanno bisogno di cure non legate all’emergenza da coronavirus, garantendo percorsi superati e sicuri ai pazienti dializzati ed oncologici.

Ad Ariano non vi è stato alcun particolare comportamento irresponsabile, né tantomeno nessuno si è sottratto ai propri doveri. La disciplina e la compostezza che stiamo dimostrando, di cui ha dato atto il Commissario Prefettizio, richiedono adeguate risposte. Una volta chiuso il territorio perché presenta una situazione eccezionale, bisogna che le Autorità agiscano al suo interno in maniera altrettanto eccezionale; ma finora di eccezionale vi è soltanto l’atteggiamento della popolazione. Si diffonde la percezione di abbandono: invitiamo le istituzioni tutte a svolgere il proprio ruolo fino in fondo.

I firmatari del documento:

Enrico Franza, Raffaela Manduzio, Generoso Cusano, Emerico Maria Mazza, Antonio Della Croce, Luca Orsogna, Domenico Gambacorta, Puopolo Giovannantonio, Filomena Gambacorta, Federico Puorro, Carmine Grasso, Pasquale Puorro, Mario, Iuorio, Carmine Ruggiero, Giovanni La Vita, Ettore Zecchino.

Difendiamo il nostro Diritto alla salute.

Enrico Franza: "In questi giorni abbiamo ribadito più volte quanto trovare una soluzione per l’Ospedale Frangipane sia la priorità. Per dare maggior vigore alla nostra voce, maggiore concretezza alle nostre parole, abbiamo riunito tutte le forze politiche Arianesi per sottoscrivere un documento unitario in cui le nostre richieste fossero messe nero su bianco:

Un approfondimento delle indagini epidemiologiche, la piena e pronta funzionalità dei mezzi di soccorso, l’estensione della esecuzione di tamponi a tutti i sanitari ed alle persone venute in contatto con i malati, la fornitura di adeguati dispositivi di protezione a tutti gli addetti ai servizi di pubblica utilità, a cominciare dall’Ospedale, la zona Covid allestita nell’Ospedale di Ariano Irpino dovrebbe essere almeno in parte riservata ai residenti nel territorio di ordinaria utenza dell’ospedale stesso, garantita la funzionalità dell’Ospedale per gli utenti che hanno bisogno di cure non legate all’emergenza da coronavirus, dando particolare attenzione ai pazienti dializzati ed oncologici creando percorsi alternativi e sicuri di accesso ai reparti.

Per obiettivi così urgenti e importanti, la politica arianese tutta ha risposto presente. Nella consapevolezza che bisogna agire insieme per il bene di Ariano, un grazie a tutti gli ex consiglieri che hanno sottoscritto e contribuito alla stesura di questo documento. Un nostro sentito ringraziamento va all'ex Sindaco e Magistrato Vittorio Melito per il prezioso supporto nella realizzazione di questo accorato e articolato appello."