Gesù nasce Bambina nel Presepe di don Vitaliano. Salvini: Ma vi pare normale? Botta e risposta tra il ministro e il parroco di Mercogliano

Botta e risposta tra il ministro Salvini e don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano per il presepe con il Gesù Bambino/Bambina esposto dal sacerdote all'altare.

Il ministro pubblica la foto del presepe con un commento: "Ma vi pare normale?". E il parroco nell'omelia della notte di Natale replica: "Salvini invece di pensare al mio presepe, pensasse a far arrivare i treni in orario". Il parroco aveva spiegato che la sua era una provocazione per riprendere le parole di Papa Francesco sul diaconato femminile.

"La Chiesa deve cominciare a ragionare su questo tema. Quando vedo sull'altare i preti celebrare, e dall'altra parte un popolo fatto di famiglie, donne, ragazze e ragazzi, bambini e bambine penso che il presepe non rappresenti la società viva come aveva immaginato San Francesco. Il presepe deve calarsi nel tempo attuale, sempre di più. Gesù è simbolo del no alle discriminazioni di ogni tipo".