Mattinata da incubo per chi è uscito di casa ad Ariano Ecco cosa è accaduto

Per le poche persone uscite di casa è stata una mattinata tutta in salita ad Ariano Irpino. Benzina finita nei vari distributori fatta eccezione di qualcuno ancora per poco, solita e ormai cronica mancanza di mascherine ovunque e su questo ormai la popolazione sembra essersi ormai rassegnata, prelievi indisponibili nei due postamat della città sia nel piano di zona che in località Calvario. Statale 90 delle Puglie più trafficata rispetto agli altri giorni, ma non per colpa degli arianesi. La popolazione resta in casa, ma bisogna fare i conti con l'ingresso nel territorio di auto e mezzi pesanti provenienti da Napoli e Bari a causa dello stop per lavori ora anche diurno dei collegamenti in A16 con uscita obbligatoria a Grottaminarda. Un provvedimento che di fatto viola la zona rossa e che mette in serie difficoltà anche le stesse forze dell'ordine impegnate a verificare i flussi in entrata e uscita. Che cosa più deve accadere?