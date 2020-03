Sanificatore in dono al pronto soccorso del Frangipane La solidarietà dell'associazione Michele De Gruttola

Un sanificatore per il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Un gesto di solidarietà che questa volta è arrivato dall'associazione Michele De Gruttola. L'iniziativa è stata molto apprezzata da tutto il personale diretto da Silvio D'Agostino, che tanto sta facendo in questi giorni difficili, tra turni massacranti ed esposto ogni giorno a rischi elevatissimi per la salute, come del resto tutto il personale che opera nella struttura ospedaliera di via Maddalena. E' di ieri la donazione di mascherine agli operatori del pronto soccorso da parte di Valentina Cuscunà imprenditrice di Posillipo in collaborazione con lo staff di Radio Marte, pronta ad adoperarsi per una nuova fornitura a sostegno di Ariano.