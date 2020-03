San Nicola Baronia dona un ventilatore polmonare al Frangipane La comunicazione al direttore generale dell'Asl Maria Morgante

"Vista l’emergenza che sta interessando le strutture ospedaliere della provincia a causa del Covid 19, avendo sensibilizzato la comunità ad una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare, sentito il responsabile del settore per l’Asl Avellino, comunichiamo che la comunità di San Nicola Baronia ha inteso donare all’ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino un ventilatore polmonare life support presso-volumetrico, modello astral 150TM) completo di 30 circuiti, che sarà istallato nella giornata di domani presso la struttura stessa.

Le eventuali ulteriori offerte che perverranno nell’ambito di questa campagna di sensibilizzazione, saranno utilizzate per l’acquisto di materiale sanitario per l’ospedale previo accordo con le autorità preposte." E' quanto comunicato oggi dal sindaco e dal parroco di San Nicola Baronia Giuseppe Moriello e don Luigi De Paola.

La carità non si ferma. Grazie San Nicola Baronia. La Gratitudine è il sentimento che in questo momento riempie il nostro cuore. In soli 4 giorni la campagna di sensibilizzazione ha portato i suoi frutti e domani l’ospedale di Ariano Irpino sarà dotato di un nuovo ventilatore polmonare. Come sempre accade, la vostra generosità è sorprendente. Grazie di cuore a tutta la comunità di San Nicola, grazie a coloro che, dai paesi limitrofi hanno accolto l’iniziativa dando il loro contributo, grazie a tutti i Sannicolesi residenti in Italia e all’estero che non hanno fatto mancare il loro apporto, grazie agli amici degli amici che, anche dall’estero si sono fatti presenti. La raccolta ha superato anche gli obiettivi che ci eravamo proposti per cui le somme avanzate, insieme alle altre donazioni che perverranno in questa settimana, saranno utilizzate per comprare ulteriore materiale sanitario che possa servire a fronteggiare l’emergenza. Ancora Grazie a tutti! Andrà tutto bene.