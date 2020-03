Parco del Partenio: mascherine ai comuni e volontari Mille quelle donate

Anche il Parco del Partenio si è messo in moto per far fronte all'emergenza Coronavirus. Tra martedì e mercoledì, è stato direttamente il presidente dell'ente, Francesco Iovino, a consegnare circa 1.000 mascherine protettive, messe a disposizione dalla Protezione civile e dall'Anci, ai sindaci ed ai Comuni delle zone ricadenti nel Parco stesso.

Il presidente Iovino, mantenendo sempre rigorosamente le distanze di sicurezza, ha fatto tappa nei Comuni di Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Rotondi, Cervinara, Baiano, Sperone, Quadrelle, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Altavilla Irpina, Capriglia, Grottolella, Lauro, Quindici, Moschiano, Pago Vallo Lauro, Taurano, Marzano, Domicella, Avella, Arienzo, San Felice a Cancello, Pannarano, Paolisi, Forchia, Roccarainola, Arpaia.

“E' nostro dovere essere al fianco di tutti coloro che, in questo momento così particolare, stanno eseguendo il loro compito in maniera egregia”, afferma Iovino. “Abbiamo pensato di consegnare i dispositivi di sicurezza ai dipendenti comunali ed ai volontari, categorie importanti e sempre in prima linea. Il Parco del Partenio è a completa disposizione. Tutti insieme dobbiamo sconfiggere il Covid-19. La prima cosa da fare, ovviamente, è restare a casa”.