Covid-19. Ariano non è il focolaio della Campania: si rialzerà La città del tricolle sta lottando a denti stretti e con grande senso di responsabilità

Non bastava essere etichettati come "irresponsabili" o trattati come appestati anche da qualche sindaco dei comuni limitrofi, Ariano Irpino subisce un altro schiaffo ingiusto, quello di essere stato indicato a livello nazionale come focolaio della Campania, con addirittura metà della sua popolazione infetta. Non è affatto così.

La notizia ha indignato non pochi gli arianesi, da settimane rinchiusi in casa. Vi sono altre realtà in Campania sicuramente molto, molto più gravi di Ariano con un numero molto più esteso di contagi e decessi.

Ariano ne conta 73 di tamponi positivi, 6 persone decedute di cui qualcuna già affetta da gravi patologie e circa duecento sottoposte a quarantena e quindi della potenziale diffusione del contagio da parte di soggetti asintomatici. Diverse persone sono ricoverate ad Ariano Irpino, Avellino, Benevento e Caserta. Qualcuna è intubata in rianimazione come l'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte e altri e chi come suor Emilia è in coma in condizioni gravissime. Altri numeri esagerati e falsi non appartengono ad Ariano Irpino.