Niente festa di San'Ottone: fondo cassa donato al Frangipane Donazione di una pompa per alimentazione

Da quattro anni le associazioni arianesi per festeggiare il santo patrono di Ariano Irpino Ottone Frangipane, hanno dato vita, di concerto con la diocesi, alla distribuzione del pane benedetto in vari punti della città e il ricavato devoluto in beneficenza per opere caritatevoli.

Quest'anno, data l'impossibilità dovuta all'emergenza Covid-19, su proposta del presidente della Pro Loco "I Normanni" Remo Pernacchia ricevuto il consenso del Vescovo Sergio Melillo e di tutte le associazioni che partecipano all'organizzazione dell'evento, si è deciso di donare la somma residuale della scorsa edizione per quella che è stata ritenuta da tutti, la migliore opera che possa essere fatta: devolvere all'ospedale Sant'Ottone Frangipane la cifra di 1500,00 euro affinché possa essere utilizzata dal presidio ospedaliero in questo momento di enorme difficoltà ed emergenza.

Remo Pernacchia: "Da parte di tutte le associazioni, l'infinito grazie a tutti gli operatori che, a vario modo, stanno operando per il bene della nostra città. Il versamento è stato effettuato dal conto privato di Pasquale Puorro in nome e per conto delle associazioni arianesi. La somma verrà dunque utilizzata per acquistare una pompa per alimentazione. Grazie a tutti e speriamo di rivederci presto e prtare avanti negli anni futuri la tradizionale ricorrenza. Ma in questo monento la priorità è un'altra."