Copripiedi e cuffiette per rianimazione e oncologia Donazione dell'azienda Tufo di Montecalvo Irpino al Frangipane

E' una catena di solidarietà che non si arresta. Tutti stanno facendo la propria parte dai più piccoli ai più grandi in un momento così difficile e delicato. Ogni gesto è ben gradito. Tutto è utile alla causa. Da'azienda Tufo di Montecalvo Irpino, sono stati indirizzati al Frangipane un migliaio di copripiedi e 400 cuffiette. Serviranno nel reparto di rianimazione e oncologia. Preziosa è stata la collaborazione per giungere alla consegna del materiale, da parte di Antonio Iorillo. L'Asl attraverso il direttore generale Maria Morgante ringrazia l'azienda Tufo e quanti si stanno adoperando in queste con tanti gesti di solidarietà, anche silenziosi, al fianco dell'ospedale arianese.