La Cereal De Gruttola dona 200 tute protettive La donazione al Frangipane e alla Pubblica Assistenza Vita

E' nota a tutti la sua grande opera umanitaria grazie all'associazione Michele De Gruttola, in Africa e in Brasile attraverso varie missioni, ma questa volta, Rosa ha voluto fare qualcosa per l'ospedale Sant'Ottone Frangipane, nella sua Ariano.

Dopo aver donato con l'associazione un sanificatore al pronto soccorso, la Cereal De Gruttola ha consegnato 200 tute protettive per interventi Covid, di cui 50 agli operatori del Frangipane e 150 alla Pubblica Assistenza Vita. La consegna all'interno della struttura arianese da parte di Rosa De Gruttola, al direttore sanitario dell'ospedale arianese Angelo Frieri e del coordinatore Vita e consigliere regionale con delega alla sanità e servizi sociali nonchè regionale Giuseppe Vitullo.

Si tratta dell'ennesima donazione importante per la struttura arianese, molto apprezzata dal personale sanitario. Le tute saranno distribuite ai vari operato del 118 attivamente impegnati sul campo, in questi giorni difficili.