La cooperativa sociale artour al fianco dei bisognosi Sinergia tra Pasquale Scrima e Michele Dotolo nelle vesti di corriere della solidarietà

Ha stanziato la somma di 2000 euro per consegnare generi di prima necessità a persone realmente bisognose, impossibilitate ad uscire di casa per recarsi a fare la spesa. In campo per l'emergenza Covid-19 anche la cooperativa sociale artour guidata da Pasquale Scrima, non nuova ad iniziative del genere. Sarà Michele Dotolo di Cardito bottega della carne d'intesa con alcuni sacerdoti ad individuare le persone aventi maggiormente bisogno. Si comincerà già questa mattina con alcuni nuclei familiari segnalati o già censiti e persone sole. Un gesto molto bello che arriva in un momento di grande difficoltà e solitudine. La cooperativa sociale artour da anni si batte al fianco degli ultimi attraverso diverse iniziative sociali. Quest'ultima è un esempio. La macchina della solidarietà partirà quest'oggi.