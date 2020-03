Madre coraggio e guida per i giovani. Addio Edvige Con la sua carrozzina ha dato lezioni di civiltà a tanti automobilisti indisciplinati

Era da tantissimo tempo che non la si vedeva più in giro, in carrozzina lungo la statale 90 delle puglie a dare lezioni di civiltà a tanti automobilisti indisciplinati.

Non si contano gli interventi e le sanzioni della polizia municipale grazie proprio al suo coraggio e alla determinazione di donna. Il suo stato di salute precario l'aveva costretta al ricovero in ospedale. Pochi giorni fa, non dovuto al covid-19 il decesso purtroppo che ha rattristato tutti. Il cuore di Edvige si è fermato per sempre in un letto d'ospedale.

Anni fa volle raccontare pubblicamente il suo dramma e la sua testimonianza di madre coraggio privata di un figlio, che sognava di diventare ingegnere, e dell'uso delle gambe.

Ci piace ricordare la sua lettera, sapendo di fare a lei cosa gradita in questo momento: "Siate sempre prudenti alla guida, la vita è una sola. Io ho perso mio figlio, e nessuno può capire il dolore di una mamma che dà la vita per un figlio e poi la vita glielo porta via. Nulla per me è più come prima da quando Luigi non c'è più"