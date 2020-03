Donato un frigo farmaci al Frangipane dal gruppo Incontro Ennesima iniziativa spontanea a sostegno della struttura sanitaria arianese

All'ospedale Sant'Ottone Frangipane un frigorifero per farmaci per il reparto unità di emergenza Covid-19. A donarlo è stato il gruppo Incontro di Ariano Irpino. "Siamo vicini con il cuore agli operatori sanitari, medici e tutti coloro che affrontano quotidianamente questa battaglia”. Si tratta dell'ennesima iniziativa spontanea a sostegno della struttura sanitaria arianese. Aiuti economici e materiali stanno arrivando da più parti. Da cittadini a imprenditori. L'obiettivo è comune, far si che in questo momento così drammatico, non manchi nulla.