Ricoverato un altro medico in servizio al Frangipane Non c'è pace nella struttura sanitaria arianese

Ricoverato un altro medico in servizio al Frangipane. Era in servizio nel reparto Covid della struttura di via Maddalena. E' stato già sottoposto al tampone da coronavirus. Non è il primo e non sarà l'ultimo tra gli operatori sanitari in trincea esposti ad ogni rischio in questa delicata emergenza.

E' di oggi l'ultimo aggiornamento da parte della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ben 41 le vittime. L'ultima nella vicina provincia di Foggia, Antonio Maghernino, 60 anni, medico di continuità assistenziale In deciso aumento anche il numero degli operatori sanitari contagiati in Italia. L'ultimo dato si attesta su 6.205. Peggiore della Cina a quota 3300 con 23 morti. .