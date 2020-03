Della Marra: "Siamo orgogliosi dei nostri cittadini" Macchina comunale efficiente e pronta ad affrontare ogni emergenza

"Sembrano ormai giorni interminabili che, alla luce delle nuove decisioni del governo regionale, stanno esponendo tutti noi a sacrifici tangibili dall'aspetto più semplicistico che ha riguardato i cambiamenti delle nostre abitudini, ad altre sfide che riguarderanno a breve l'aspetto economico, anche delle singole famiglie, e la necessità di ascolto." A parlare è il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra Scarpone.

"I nostri cittadini, di cui siamo profondamente orgogliosi, sono impegnati su tutti i fronti abbiamo, medici ed infermieri in prima linea, forze dell'ordine in prima linea, numerosi volontari in prima linea nel 118, numerosi volontari nella Protezione Civile, autotrasportatori.

Uomini e donne che stanno combattendo questa guerra, ma allo stesso tempo rendono ancora più fragile e più esposto il nostro paese al contagio."

E poi un appello:

"Chiedo a tutti voi, ancora una volta, di rispettare le regole. Stiamo a casa nel nostro nucleo famigliare, affinché il rischio ed il sacrificio di queste persone e delle loro dirette famiglia non sia vano. Stiamo istituendo in collaborazione con l'Anpas un punto di ascolto con personale qualificato (psicologici iscritti all'ordine).

Importante per le famiglie che dovessero presentare particolari problemi sociali ed economici ci si può rivolgere all'assistente sociale di stanza presso questo ente, che valuterà i casi da sottoporre alla Giunta Comunale.

Utenza da contattare 333.4549655. Un grazie immenso va ancora da parte mia e di tutti i consiglieri comunali a questi uomini e donne, non solo del nostro comune."