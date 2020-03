"Una poesia per voi arianesi, siete il mio orgoglio" Solidarietà e vicinanza ad Ariano Irpino da parte di Fiorenzo Morella, docente di Mirabella

Il canto del tricolle

Non sbarrare per me le vostre porte. Sono lo stesso che vi ha sempre guardato dall'alto, ma solo per proteggervi dal tintinnio delle spade nemiche che ha restituito giustizia all'ultimo dei vostri figli che leniva le vostre ferite nel letto dell'ospedale.

Non sbarrare per me le vostre porte, perchè è dell'orgoglio il solo germe che porto dentro.

Non sbarrare per me le vostre porte, lasciate che vi giunga in canto del tricolle. Restituite a questa casa silenziosa il rumore del vostro abbraccio.

Il pensiero di Fiorenzo Morella: "È solo un modo da parte mia di far arrivare a quanti più Arianesi possibili la mia solidarietà e la solidarietà di tutti quelli delle comunità locali che in passato hanno ricevuto difesa da parte di Ariano, giustizia nel tribunale di Ariano quale primo presidio di legalità, assistenza sanitaria nell’ospedale Frangipane, e lo stiamo vedendo anche in queste ore drammatiche. Questo è il messaggio della poesia, in cui a parlare è un arianese o Ariano personificata, per invocare i cittadini delle altre comunità a non isolarla in questo momento, perché Ariano non è capace di trasmettere nient’altro che orgoglio."