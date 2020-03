Ma perchè abbandonare i guanti a terra davanti ad un ospedale? Ennesimo episodio di inciviltà ad Ariano

Perchè abbandonare i guanti a terra davanti all'ospedale? E' la domanda che si sono posti i volontari della Protezione Civile Aios e che facciamo nostra, nel vedere questa ennesima scena che sa di inciviltà. Non è la prima volta che accade.

Qualche settima fa era stata una donna di Grottaminarda a segnalarci la presenza di guanti, mascherina facciale, camice e tuta, un set completo in pratica in uso ai sanitari non in dotazione alle ambulanze Stie o Saut, in aperta campagna, in contrada Toppolo. Dell'accaduto vennero informati anche i carabinieri. Dopo tre giorni di lotte, la rimozione da parte di chi di competenza.

Oggi un nuovo episodio in via Maddalena, in questa zona non nuova a gesti del genere. Basta affacciarsi sotto il ponte per rendersi conto del continuo abbandono selvaggio di rifiuto di ogni genere tra cui medicinali e siringhe.