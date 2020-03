Mezzi in azione nella notte: sanificate tutte le strade Ad Ariano interventi a tappeto

Mezzi in azione per tutta la notte ad Ariano Irpino per sanificare le strade del comune. Un intervento disposto dal commissario straordinario Silvana D'Agostino che ha visto in azione il personale incaricato secondo il protocollo previsto e che e' stato realizzato con l’utilizzo di prodotti conformi alle disposizioni stabilite dall’Asl. In campo a coordinare gli interventi la Protezione Civile, con l’Aios guidata da Amedeo Iacobacci. I mezzi sono partiti dalle periferie per poi raggiungere le strade del centro cittadino.

Un sentito ringraziamento viene rivolto da parte del Comune al Presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno, per aver messo a disposizione della Comunità Arianese i mezzi necessari alla sanificazione e dimostrato grande attenzione verso la comunità di Ariano in questo momento di grande difficoltà.

Una iniziativa quella messa in atto intelligentemente da Bruno che potrebbe essere fatta prooria, con le dovute indicazioni e precauzioni necessarie dai tanti possessori di trattori sul territorio, nei vari comuni, al fine di bonificare costantemente le le strade. Con 300 litri di acqua si posso sanificare oltre 50 chilometri di strade. E questo, per abbattere il rischio che anche un insetto possa trasmettere il virus in casa.

Sotto il profilo igienico sanitario la città sta adottando in questo periodo di estrema emergenza e allerta massima tutte le misure necessarie. Non si è mai fermata la raccolta rifiuti, operatori sempre efficienti e puntuali stanno seguendo il calendario. E nei prossimi giorni scatteranno nuovi interventi di sanificazione sul Tricolle.