La spesa nelle case tra i vicoli a persone sole e bisognose Il grande cuore della cooperativa Artour e di Giovannantonio Puopolo

La spesa nelle case tra i vicoli e rioni della città a persone sole e bisognose. Lo hanno battezzato il "corriere della solidarietà" a Michele Dotolo, commerciante di Rione Cardito da sempre disponibile ed altruista.

Sono state diverse le consegne già effettuate a famiglie in difficoltà, su indicazioni pervenute da parroci e da chi conosce realmente le condizioni di povertà, accentuate ancora di più in questo momento drammatico. Grazie al sostegno di Pasquale Scrima Cooperativa Artour e al grande cuore di Giovannantonio Puopolo potranno essere effettuate ancora una serie di donazioni nelle case. Terminato ieri un primo elenco di famiglie destinatarie a cui si aggiungeranno altre in questa settimana.

Si tratta di beni di prima necessità. Un gesto affettuoso che è stato molto apprezzato dalla popolazione.

E oggi saranno i volontari Aios a realizzare una sorta di mappatura, facendo tappa proprio nei vicoletti del centro storico dove molte persone anziane stanno vivendo un momento nella più totale solitudine questo difficile momento, in contatto solo telefonico con i propri parenti, molti dei quali residenti fuori. E' di ieri l'intervento del 118 in un vicolo di via Parzanese dove un anziano trasportato in ospedale e la tac ha dato esito positivo e ora si attende il tampone.