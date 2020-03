Ariano: il grande cuore della Croce Rossa Emergenza Covid-19, mascherine di protezione agli immigrati nel centro Sprar

I volontari della Croce Rossa Italiana, comitato locale di Ariano Irpino hanno consegnato agli immigrati presenti al Centro Sprar di via Sant'Antonio mascherine di protezione, copie di autocertificazione e generi alimentari.

E' stato spiegato loro come indossare ed utilizzare le mascherine di protezione, come lavarsi e sanificarsi le mani ed illustrato inoltre il contenuto dei vari Dpcm dl e ordinanze emesse dal presidente della Regione Campania, nonché come comportarsi in caso di sintomi da Covid-19.

La consegna delle mascherine come la spesa a domicilio, trasporto infermi, la consegna di farmaci tra cui quelli salvavita e dei beni di prima necessità in favore dei più fragili, famiglie bisognose e persone anziane è già iniziata da diversi giorni nel territorio comunale da parte dei volontari arianesi continuerà fino a cessata emergenza

Instancabile l’impegno di alcuni volontari della Croce Rossa comitato locale di Ariano Irpino, della società Curiosando di Ariano Irpino in via Maddalena. Una dinergia impornate che ha permesso di donare le mascherine di protezione. Preziosa la collaborazione della lavanderia Dry Blue di Ariano Irpino al Corso Vittorio Emanuele si è resa disponibile fino a cessata emergenza Covid-19 al lavaggio e sanificazione gratuita delle divise, mentre l’Officina meccanica di Liberato Affidato in via Maddalena, ha donato la sanificazione di tutti i veicoli in dotazione alla comitato locale. Sanificazione mediante dispositivo ozone maker certificato dal Ministero della Sanità e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” –Università di Udine e Parma.

E’ sempre attiva la raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Ariano Irpino per contribuire sia all’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie per affrontare l’epidemia che dei generi alimentari per le famiglie bisognose, raccolta fondi da effettuare direttamente sul conto corrente bancario della C.R.I. Comitato di Ariano Irpino IBAN:IT98E0855375650001000307910 specificando come causale Emergenza Coronavirus.

Presso la sede del comitato locale C.R.I. in via Giacomo Matteotti di Ariano Irpino è attivo il banco alimentare dove chiunque può consegnare generi alimentari che poi verranno donati alle famiglie bisognose. Per chi è impossibilitato a raggiungere la sede locale basta contattare il numero 0825.825531 – 389.3460107 e chiedere il ritiro domiciliare. Email:arianoirpino@cri. - pagina facebook: Croce Rossa Italiana Comitato di Ariano Irpino. Resta a casa a voi ci pensiamo noi.