Montaguto: mascherine per tutti gli abitanti in paese La comunicazione del sindaco Marcello Zecchino

Il sindaco Marcello Zecchino informa che il Comune di Montaguto ha acquistato le mascherine necessarie per affrontare il coronavirus.

Mercoledì 1 aprile saranno distribuite alla cittadinanza in ragione di numero una per ogni nucleo familiare, una per ogni attività commerciale e una per ogni volontario del servizio civile.

Sarà cura della Misericordia e dell’amministrazione comunale provvedere alla consegna a domicilio delle mascherine. Ne ha dato notizia Michele Pilla direttore di Montaguto.com.

“Nell’augurarvi un buon inizio settimana - afferma il sindaco - vi rinnovo l’invito a continuare a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le raccomandazioni di rimanere a casa e a spostarci solo per motivi di necessità”.