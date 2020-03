"Se incasso zero, posso pagare zero" "I resto a casa ma non voglio fallire"

"Se incasso zero posso pagare zero. Io resto a casa, ma non voglio fallire." E' il grido di allarme da parte degli operatori commerciali arianesi.

Un dramma che accomuna tutti e allo stesso modo. Una sciagura pesantissima. Chi è costretto a pagare gli affitti, spese in centro dove sono salatissimi, si vedrà costretto anche a rinunciare questa volta a tele spesa, sperando nella comprensione e nel buon senso dei proprietari di immobili. In parole semplici mai come in questo momento serve l'aiuto reciproco da parte di tutti. Se non ci sono risorse per pagare un affitto, non facciamolo pesare su chi vive questo doppio dramma. Per qualche mese si può anche sospendere. Non si muore solo di coronavirus, ma anche di pensieri che prima o poi finiscono per arrecare danni psicologici gravi a chi si trova in questa condizione tristissima, impotente.

"Vogliamo riaprire e per questo chiediamo aiuto. Non è stata colpa nostra." L'appello parte da Irpiniacom e Confcommercio imprese per l'Italia della Provincia di Avellino ad Ariano Irpino.