I fondi dell'associazione carabinieri di Ariano al Frangipane La donazione di fondi per l'ospedale arianese

Anche l’Associazione nazionale carabinieri - sezione di Ariano Irpino - ha donato fondi all’Asl di Avellino destinati all’ospedale Frangipane. L’associazione, guidata dal presidente Pasquale Medici, è da sempre attiva sul territorio, impegnata nel sociale. Sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus si è attivata con una serie di iniziative, una di queste, la destinazione di parte del fondo dell’Associazione agli operatori del soccorso che combattono l’epidemia in trincea. Un gesto nobile da parte dei carabinieri. Nella sua formulazione originaria lo statuto prevedeva, tra l'altro, di erogare sussidi ai soci ammalati, interessarsi al fine di procurare lavoro o impiego ai soci disoccupati, onorare i soci deceduti.

Attualmente l’associazione, che aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari, conta più di 200.000 iscritti, oltre 140.000 soci effettivi, tra militari in servizio e non più in servizio e circa 1.700 sezioni sul territorio nazionale.