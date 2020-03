Nasce uno sportello informativo per imprese E' rivolto a professionisti e partite Iva

Da giovedì 26 marzo 2020 è operativo uno sportello informativo a distanza messo a disposizione gratuitamente da Anci Campania.

L’obiettivo è quello di aiutare piccole imprese, professionisti e autonomi alle prese con le difficoltà della crisi economica e con la farraginosa produzione di leggi e ordinanze che ha visto la luce in questi giorni. “Come enti locali e come Sindaci del territorio cerchiamo di fare la nostra parte raccogliendo le richieste provenienti dalle nostre comunità - dichiara l’avvocato Carlo Marino, Presidente di AnciCampania -. In questi giorni molti imprenditori e partite Iva ci hanno chiesto un supporto operativo per interpretare e gestire le misure e le agevolazioni messe a disposizione dal Governo nazionale e dalla Regione. E per aiutarli a trovare uno sbocco nella inedita e complessa condizione economica di questi momenti”.

Lo sportello è stato attivato, per tutti i cittadini della regione Campania, su impulso del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ed è operativo grazie alla collaborazione della società di consulenza ‘Gruppo Iovine’, che ha messo a disposizione la sua struttura organizzativa ed il suo network di consulenti.

“L’emergenza coronavirus ha colpito e colpirà ancora duramente nei prossimi giorni le PMI campane, i professionisti e gli autonomi. E’ una situazione di guerra e in questi casi ogni cittadino deve mettere a disposizione quello che può. Noi offriremo tutto il nostro know-how, sia ora sia quando bisognerà affrontare la ripresa”, dichiara Luca Iovine, amministratore della società. Chi fosse interessato a contattare lo sportello informativo, può scrivere a: helpdeskimprese@ancicampania.it oppure telefonare allo: 081/7640746