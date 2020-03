Visiere protettive donate da due imprenditori al Frangipane Un aiuto da Imbriano macchine agricole di Pianopantano e caseificiio Lo Conte di Ariano Irpino

Visiere protettive donate da due imprenditori al Frangipane. Sono state destinate al Pronto Soccorso e al reparto Covid. Il primo a raccogliere l'appello è stato Enrico Imbriano da Venticano: "In momento come questi, è importante essere uniti e dare ognuno la propria parte. Abbiamo pensato di dare anche noi un nostro contributo per dimostrare la vicinanza a chi è impegnato in prima linea in questa lotta."

Dello stesso avviso Johnny Lo Conte che ha consegnato le protezioni nelle mani del direttore sanitario del Frangipane Angelo Frieri: "E' un piccolo gesto, non possiamo restare in silenzio. Oltre ad osservare le regole, è importante la solidarietà in questo momento. E noi ci siamo. Un grazie va a tutti gli operatori sanitari attivamente impegnati nel nostro ospedale."

In campo anche la Farmacia D'Amico. Ennesimo contributo a sostegno dell'ospedale arianese, in questo momento di estrema difficoltà. Donati già da giorni, diversi apparecchi per la misurazione della pressione. Un gesto molto apprezzato e di grande utilità.