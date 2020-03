"La storia di Ariano, ci ha commosso, siamo con voi da Napoli" La Toner Company Srl dona igienizzanti al Frangipane raccogliendo l'appello di Radio Marte

Tutto è partito sempre da La Radiazza, con il mitico Gianni Simioli e Serena Li Calzi. Dopo l'imprenditrice Valentina Cuscunà che nei giorni scorsi ha spedito alla comunità di Ariano un primo carico di mascherine, un secondo arriverà domani, ecco che arriva una nuova donazione. Anche in questa occasione da Napoli.

In campo per la solidarietà, la Toner Company Srl, società di e-commerce specializzata nella vendita di prodotti di Informatica, elettronica ed altro. Uno dei primi e-tailer italiani del settore high-tech. Dalla sede operativa di via Arcora a Casalnuovo Di Napoli è arrivato un carico di flaconi igienizzanti. Il materiale è stato consegnato sia al pronto soccorso che all'istituto di assistenza per anziani Francesco Capezzuto.

"Ringraziamo la Toner Company per questo bellissimo e graditissimo gesto - ha detto il responsabile del pronto soccorso Silvio D'Agostino - è una vicinanza, una solidarietà che ci commuove e ci regala maggiore serenità. E' di questo che abbiamo bisogno per lavorare meglio. Ringrazio a nome di tutto il personale tutti coloro che ci stanno dimostrando queste attestazioni di affetto Un piccolo contributo che per noi rappresenta un grandissimo segnale di vicinanza e solidarietà."