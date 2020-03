"È il momento di sostenere coloro che oggi sono in prima fila" Gianluca Lo Conte, ha avviato una produzione di mascherine per aiutare medici ed infermieri

È il momento di sostenere coloro che oggi sono in prima fila”. La C&P Grafica srl di Gianluca Lo Conte, per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, dona 100 visiere protettive al Polo Ospedaliero Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Le visiere di protezione, prodotte ed assemblate direttamente dall’imprenditore arianese, saranno degli strumenti indispensabili per proteggere il personale sanitario nello svolgimento del proprio lavoro e tutelare i cittadini da un eventuale contagio da Covid-19. "Ce la dobbiamo fare. Uniti ce la faremo." A Gianluca Lo Conte un grazie sincero da tutti gli operatori sanitari per il suo grrande gesto.