Kit in vitro veloce, Altavilla aderisce al protocollo d'intesa Dalla Casa Comunale, l'intervento del sindaco Mario Vanni

"Vi comunico che ho aderito al protocollo d’intesa con cui la provincia fornirà ai medici di base ed ai pediatri di libera scelta, per il tramite dell’ordine dei medici i dispositivi di sicurezza e i kit in vitro veloce, che consentono una diagnosi potenziale di positività al Covid-19." A parlare è il sindaco di Altavilla Irpina Mario Vanni.

"Il test che favorisce lo screening sulla potenziale positività verrà fatto dai medici di base che aderiranno all’iniziativa.



La verifica successiva per l’accertamento va comunque eseguita dalle strutture accreditate. Questo è uno strumento utile quale ulteriore misura di controllo. Il test è rivolto a coloro che presentano sintomatologia da più giorni e a chi è stato a contatto con positivi al Covid-19.

La somministrazione avverrà previa acquisizione del consenso informato degli interessati e nel rispetto delle norme in materia di privacy, sotto la responsabilità del Comune.



In caso di esito positivo del test, il sindaco disporrà l’isolamento fiduciario e, congiuntamente al medico di base, ne darà immediata comunicazione all’Asl per l’accertamento definitivo del contagio. Sempre per il tramite dell’Ordine, saranno consegnate ai medici di base mascherine certificate FFP2 e guanti monouso per permettere di eseguire in sicurezza i test".