Il blocco alle porte di Ariano. Ecco la Guardia di Finanza Attività coordinata in maniera attenta e meticolosa dal comandante provinciale Gennaro Ottaiano

Siamo alla località Pontelosbergo, luogo simbolo alle porte di Ariano, dove ogni nuovo Vescovo che entra per la prima volta, bacia la terra. E' qui che è stato disposto uno dei blocchi da parte delle forze dell'ordine. Controlli meticolosi ad automobilisti e autotrasportatori da parte della Guardia di Finanza di Ariano Irpino e delle varie tenenze irpine. Autocertificazioni ai raggi x. Nulla viene lasciato al caso. E' uno dei varchi più importanti lungo la statale 90 delle Puglie che da Napoli porta a Foggia. Attività coordinata come sempre in maniera attenta e meticolosa dal comandante provinciale Gennaro Ottaiano.