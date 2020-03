Franza: "Qualcosa si muove ma non è abbastanza" Nuovo intervento da parte dell'ex sindaco di Ariano Irpino

"Eppur qualcosa si muoveva, si muove, ma evidentemente non abbastanza. A seguito di reiterati appelli, lettere aperte di cittadini e del personale sanitario tutto, di documenti politici e interrogazioni di consiglieri regionali e deputati della Repubblica, registriamo un ulteriore elemento di preoccupazione, che mi auguro

non abbia risvolti ancor più drammatici di quanto già non siano." A parlare è l'ex sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Siamo zona rossa da ben quindici giorni e ad oggi assistiamo sgomenti, ma vigili alla chiusura del centro Minerva e all'isolamento del personale medico e dei pazienti al suo interno. Condivido appieno l'appello del dottor Vittorio Melito, ex Sindaco e uomo delle Istituzioni, perché la nostra voce arrivi forte e chiara all'attenzione del Presidente della Regione Vincenzo de Luca e del Direttore Generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante."