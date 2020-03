Omaggio al Frangipane: L'Asl ringrazia le forze dell'ordine L'abbraccio simbolico agli operatori sanitari e al 118 impegnati sul campo

La direzione generale dell’Asl di Avellino vuole esprimere il più vivo ringraziamento alle forze dell’ordine

per l’omaggio che hanno voluto rivolgere a pazienti e operatori del Polo Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino in questi giorni di grave emergenza.

“A nome di tutto l’azienda e di tutti i nostri operatori, impegnati nei Presidi e sul territorio, voglio ringraziare le nostre forze dell’ordine che quotidianamente ci dimostrano la loro vicinanza, ci proteggono e ci aiutano, anche e soprattutto in questi giorni difficili - afferma il direttore generale, Maria Morgante - la solidarietà e lo spirito di comunità, dimostrato in questo momento ci aiuta ad andare avanti per vincere insieme questa battaglia”.