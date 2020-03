Gli Ordini professionali raccolgono 80mila per gli ospedali Insieme per l'emergenza Coronavirus

Emergenza Coronavirus in Irpinia, il fondo di solidarietà degli Ordini professionali irpini e campani, attivato nei giorni scorsi per sostenere l’Ospedale “Moscati” di Avellino, raggiunge quota 80mila euro. Una risposta importante e di grande impatto a conferma del grande spirito di partecipazione e solidarietà che anima il territorio che si è mobilitato senza indugio per dare il proprio contributo alla raccolta nata dall’iniziativa dell’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino con il Consiglio Notarile di Avellino, gli Ordini Professionali di Avellino dei Medici, degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Consulenti del Lavoro, degli Architetti e dei Farmacisti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali, l’Ordine dei Geologi della Campania e Federfarma.

Nei giorni scorsi sono stati impegnati i primi 30mila euro destinati all’acquisto di dispositivi di sicurezza per il personale medico e infermieristico, videolaringoscopi e altre attrezzature necessarie, in particolare, a gestire l’emergenza dei pazienti con insufficiente capacità respiratoria che necessitano di essere intubati. Le prime 1300 mascherine sono già arrivate al Moscati, mentre nelle prossime ore altri 4mila dispositivi di sicurezza saranno equamente distribuiti tra l’Ospedale di Avellino e il “Frangipane” di Ariano.

Ariano Irpino, come noto, vive una situazione di assoluta emergenza e gli Ordini professionali, di comune accordo, hanno deciso di tendere una mano anche l’Ospedale ufitano. Nei prossimi giorni gli Ordini professionali valuteranno, sempre in linea con le esigenze e le priorità manifestate dalla Direzione generale del Moscati, come utilizzare le altre somme raccolte. La raccolta di fondi e contributi andrà avanti senza sosta con l’obiettivo di sostenere concretamente il “Moscati”, impegnato in prima nella gestione di un’emergenza senza precedenti che sta mettendo a dura prova l’intero Paese.

Per chi volesse dare il proprio sostegno all’iniziativa i riferimenti del Conto Corrente sono: Banco Bpm - Dip 1470 Avellino N. Conto 010642 Intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Avellino (incaricato) Codice Swift BAPPIT21E70 Codice Iban IT03 G 05034 15100 000000010642 Causale: Emergenza Coronavirus