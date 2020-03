Covid, IrpiniAmbiente attiva mail e recapiti telefonici Per ogni informazione sui servizi forniti dalla società dei rifiuti

Irpiniambiente informa che, nell’ambito delle misure adottate in questo periodo di emergenza legata al contagio da COVID 19, sono state attivati recapiti email e telefonici per fornire ogni notizia ed informazione relative ai servizi forniti dalla società agli enti ed alle istituzioni, nonché ai fornitori e a tutti gli interlocutori.

Chi ha necessità di contattare la società può far riferimento ai seguenti recapiti e relativi responsabili:

- Ing. Roberto Iantosca - ufficio tecnico

mail: ufficiotecnico3@irpiniambiente.it

cell.: 334-6298825

- Ing. Vittorio Cerullo - ufficio tecnico

mail: ufficiotecnico1@irpiniambiente.it

cell.: 340-2926422

- Sig.ra Teresa Cucciniello - ufficio finanziario- contabilità

mail: contabilita@irpiniambiente.it

cell.: 334-6633038

I tre referenti saranno operativi per contatto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Resta sempre attiva la possibilità di interloquire con gli stessi attraverso la posta elettronica dedicata. Per informazioni relative al servizio agli utenti, resta attivo il NUMERO VERDE 840 068 477, secondo il consueto orario, pur essendo sospeso il servizio di ritiro ingombranti e Raee.

In alternativa, per i cittadini e utenti, è possibile contattare la società attraverso la pagina social, per richiedere informazioni e segnalare particolari necessità (possibilmente attraverso messaggi privati).

Si fa presente, inoltre, che sulla pagina social e sul sito istituzionale, www.irpiniambiente.it, vengono forniti i principali aggiornamenti e le consuete comunicazioni di servizio.

E’ sospeso, invece, fino a nuova disposizione, l’attività del centralino telefonico.